मारवाड़ जाने के लिए अप्रेल के पहले व दूसरे सप्ताह में टिकटों की अधिक मारामारी, होली पर घर जाने का क्रेज कम

मार्च व मई के महीने में अधिकांश ट्रेनें खाली, अप्रेल की कई तारीखों में वेटिंग या नोरूम के हालात

चेन्नई. IRCTC Ticket Booking: इस साल अप्रेल के पहले एवं दूसरे सप्ताह में तमिलनाडु से मारवाड़ जाने के लिए प्रवासी रेल के टिकट अधिक बुक करा रहे हैं। जबकि मार्च व मई के महीने में रेल टिकट की डिमांड कम है। होली 17 मार्च को है लेकिन होली पर गृह क्षेत्र जाने की रुचि कम नजर आ रही है। अमूमन अप्रेल के अंत में या फिर मई की शुरुआत में अधिकांश लोग राजस्थान की तरफ रूख करते हैं लेकिन इस बार शैक्षणिक सत्र गड़बड़ा जाने से यात्रा करने का कार्यक्रम भी थोड़ा पहने बन रहा है। इस बार स्कूलों में बच्चों की अधिकांश परीक्षाएं भी मई में पड़ रही है।

मारवाड़ के लिए सीधी ट्रेनें

तमिलनाडु से मारवाड़ के लिए तीन सीधी ट्रेनें हैं। चेन्नई एगमोर जोधपुर एक्सप्रेस ट्रेन नं.- 22663 सप्ताह में एक दिन चलती है और हर शनिवार को दोपहर 3.30 बजे चेन्नई एगमोर से रवाना होती है। यह ट्रेन रविवार को रात 11.50 बजे अहमदाबाद पहुंचती है। सोमवार को सुबह 3.25 बजे आबूरोड, सुबह 4.09 बजे पिंडवाड़ा, सुबह 4.50 बजे फालना, सुबह 6.03 बजे मारवाड़ जंक्शन, सुबह 6.36 बजे पाली तथा सुबह 8 बजे जोधपुर पहुंचती है। इस ट्रेन में स्लीपर का 885 रुपए तथा थर्ड एसी का किराया 2215 रुपए है।

इसी तरह भगत की कोठी हमसफर ट्रेन संख्या 20482 भी सप्ताह में एक दिन चलती है। यह ट्रेन हर शनिवार को सुबह 8 बजे तिरुचि से रवाना होती है। दोपहर 12.10 बजे ताम्बरम स्टेशन तथा दोपहर 1.10 बजे चेन्नई एगमोर से रवाना होती है। यह ट्रेन नागपुर, भोपाल, कोटा होते हुए दूसरे दिन रात में 1.25 बजे जयपुर पहुंचती है। सोमवार को सुबह 7.10 बजे जोधपुर जंक्शन तथा सुबह 7.45 बजे भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पहुंचती है। इस ट्रेन में स्लीपर का किराया 1100 रुपए तथा थर्ड एसी का 2620 रुपए है।

इसी तरह से मन्नारगुड़ी भगत की कोठी एक्सप्रेस ट्रेन संख्या - 22674 भी साप्ताहिक है और हर सोमवार को मन्नारगुड़ी से दोपहर 1.15 बजे रवाना होती है। ताम्बरम से सायं 7 बजे और चेन्नई एगमोर से सायं 7.40 बजे रवाना होती है। यह ट्रेन भोपाल, उज्जैन, कोटा होते हुए बुधवार को सुबह 9.05 बजे जयपुर पहुंचती है। बुधवार को सुबह 10.57 बजे मकराना, सुबह 11.47 बजे डेगाना, दोपहर 12.45 बजे मेड़ता रोड, दोपहर 1.01 बजे गोटन, दोपहर 2.09 बजे राइकाबाग, दोपहर 2.30 बजे जोधपुर जंक्शन तथा दोपहर 3.15 बजे भगत की कोठी पहुंचती है। इस ट्रेन में स्लीपर का किराया 885 रुपए तथा थर्ड एसी का किराया 2290 रुपए है।

परीक्षा इस बार देरी से

अमूमन प्रवासी गर्मियों के अवकाश में राजस्थान अधिक जाते हैं। लेकिन इस बार छात्रों की परीक्षाएं देर से हो रही है। इस साल तमिलनाडु में दसवीं बोर्ड परीक्षा 6 मई से 30 मई तक, 11 वीं की 9 मई से 31 मई तक, 12 वीं की 5 मई से 28 मई तक होगी। इसी तरह से कक्षा 6 से 9 तक के छात्रों की वार्षिक परीक्षा 5 मई से 13 मई तक होगी। कक्षा 10, कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए व्यावहारिक परीक्षा 25 अप्रेल से 2 मई तक होगी। अंतिम कार्य दिवस 13 मई को कक्षा एक से कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए होगा। कक्षा 12 को छोड़कर 20 जून से छात्रों के लिए नियमित कक्षाएं शुरू होंगी। कक्षा 11 के लिए सत्र 24 जून से शुरू होगा।

राजस्थान जाने के लिए टिकट बुक करा रहे प्रवासी

कोरोना का असर कम होने लगा है। ऐसे में लोगों की आवाजाही भी बढ़ी है। कोरोना के अधिक प्रसार के समय अधिकांश लोग यात्रा से परहेज कर रहे थे। अब फिर से लोग राजस्थान जाने का कार्यक्रम बनाने लगे हैं। ट्रेनों में लोग टिकट बुक करा रहे हैं। कई लोग अब शादी-ब्याह के चलते भी राजस्थान जा रहे हैं। बच्चों के अवकाश के चलते भी कई लोग परिवार के साथ राजस्थान जाते हैं।

- इन्द्रराज बंसल, अध्यक्ष, श्री अग्रवाल सभा, चेन्नई।

.............................. ट्रेन नं.- 22663, ट्रेन का नाम- चेन्नई एगमोर जोधपुर एक्सप्रेस

दिनाक स्लीपर थर्ड एसी

5 मार्च 2022 प्रतीक्षा सूची-45 प्रतीक्षा सूची -8

12 मार्च 2022 प्रतीक्षा सूची-114 प्रतीक्षा सूची -33

19 मार्च 2022 उपलब्ध-32 उपलब्ध -65

26 मार्च 2022 आरएसी-144 उपलब्ध-16

2अप्रेल 2022 प्रतीक्षा सूची-69 प्रतीक्षा सूची -15

9 अप्रेल 2022 प्रतीक्षा सूची-188 प्रतीक्षा सूची-69

16 अप्रेल 2022 प्रतीक्षा सूची-241 प्रतीक्षा सूची-100

23 अप्रेल 2022 प्रतीक्षा सूची-181 प्रतीक्षा सूची-63

30 अप्रेल 2022 प्रतीक्षा सूची 149 प्रतीक्षा सूची-68

7 मई 2022 आरएसी -148 प्रतीक्षा सूची-81

14 मई 2022 उपलब्ध-188 उपलब्ध-34

21 मई 2022 आरएसी-20 उपलब्ध-99

ट्रेन नं.-20482, ट्रेन का नाम- भगत की कोठी हमसफर

दिनांक स्लीपर थर्ड एसी

5 मार्च 2022 सीटें फूल उपलब्ध-345

12 मार्च 2022 आरएसी-14 उपलब्ध-403

19 मार्च 2022 आरएससी-14 उपलब्ध-486

26 मार्च 2022 आरएसी-14 उपलब्ध-524

2अप्रेल 2022 सीटें फूल उपलब्ध-458

9 अप्रेल 2022 सीटें फूल उपलब्ध-384

16 अप्रेल 2022 टिकट नहीं उपलब्ध-327

23 अप्रेल 2022 उपलब्ध नहीं उपलब्ध-431

30 अप्रेल 2022 टिकट नहीं उपलब्ध-426

7 मई 2022 आरएसी -4 उपलब्ध-508

14 मई 2022 उपलब्ध-16 उपलब्ध-530

21 मई 2022 उपलब्ध-17 उपलब्ध-531

ट्रेन नं.-22674, ट्रेन का नाम- मन्नारगुड़ी भगत की कोठी एक्सप्रेस

दिनांक स्लीपर थर्ड एसी

7 मार्च 2022 प्रतीक्षा सूची-25 आरएसी-15

14 मार्च 2022 प्रतीक्षा सूची-72 प्रतीक्षा सूची-9

21 मार्च 2022 उपलब्ध-133 उपलब्ध-35

28 मार्च 2022 उपलब्झ-63 उपलब्ध-8

4 अप्रेल 2022 उपलब्ध-16 आरएसी-9

11 अप्रेल 2022 आरएसी-77 प्रतीक्षा सूची-6

18 अप्रेल 2022 आरएसी-40 प्रतीक्षा सूची-6

25 अप्रेल 2022 आरएसी-10 आरएसी-14

2मई 2022 उपलब्ध-108 उपलब्ध-22

9 मई 2022 उपलब्ध-120 उपलब्ध-46

16 मई 2022 उपलब्ध-51 उपलब्ध-48

23 मई 2022 उपलब्ध-160 उपलब्ध-48

