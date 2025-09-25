सरकारी राशन के साथ मुफ्त इलाज के लालच में जिले में बनाए फर्जी बीपीएल राशन कार्ड, 2.30 लाख लोग पकड़ाए

जिले में सरकारी राशन और आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ पाने के लिए 2.30 लाख अपात्र लोगों ने फर्जी बीपीएल राशन कार्ड बनवाए। जांच में यह खुलासा हुआ कि अमीर व्यापारी, लखपति, सरकारी कर्मचारी और अन्य लोग फर्जी दस्तावेजों के सहारे गरीबों के नाम पर कार्ड बनवाकर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे थे। इस फर्जीवाड़े से सालाना लगभग 240 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। इनकम टैक्स और जीएसटी विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कई ऐसे परिवार भी बीपीएल सूची में शामिल पाए गए जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक है। इसके अलावा जिनके पास चार-पहिया वाहन, ट्रैक्टर, बड़ी खेती, पक्का मकान, सरकारी नौकरी या पेंशन है, वे भी इसमें शामिल थे।
सबसे बड़ा खेल आयुष्मान भारत योजना को लेकर हुआ। लखपति और करोड़पति परिवारों ने यह सोचकर बीपीएल कार्ड बनवाया कि उन्हें मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा। जांच में सामने आया कि कई लोगों का राशन तो सेल्समैन बेच लेता है, उन्होंनेे तो कार्ड सिर्फ आयुष्मान के लिए बनवाया। यानी असली गरीबों का हक मारा गया और सरकारी सिस्टम की आंखों के सामने यह फर्जीवाड़ा चलता रहा।
नियम के अनुसार बीपीएल कार्ड उन्हीं परिवारों को मिलना चाहिए जिनकी वार्षिक आय 10 हजार रुपए से कम हो और जिनके पास पक्का मकान, चार पहिया वाहन, बड़ी खेती, सरकारी नौकरी या पेंशन न हो। लेकिन हकीकत यह है कि जिले में आयकरदाता, करोड़ों का टर्नओवर करने वाले व्यापारी, 378 कंपनियों के डायरेक्टर और 25 लाख से ज्यादा कारोबार करने वाले परिवार तक बीपीएल सूची में पाए गए।
खाद्य विभाग ने अपात्र लोगों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में 15 दिन के भीतर समाधानकारक जवाब देने और पात्रता पर्ची सरेंडर करने का निर्देश दिया गया था। बताया गया कि नोटिस के बाद अपात्र लोगों से फर्जी तरीके से लिए गए राशन की वसूली की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में नोटिस के बाद कई अपात्र लोगों ने खुद ही सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया की हैं।
जिले में अपात्र परिवार- 2.30 लाख
प्रति परिवार मासिक राशन- 35 किलो
मासिक कुल अनाज- 80.5 लाख किलो
सालाना कुल अनाज- 9.66 लाख क्विंटल
सालाना अनुमानित वित्तीय नुकसान- लगभग 240 करोड़ रुपए
जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय में परिवार डेटा अपलोड किया गया है। अपात्र उपभोक्ताओं से वसूली की कार्रवाई के साथ ही फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। प्रशासन ने साफ किया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक ही सीमित रहेगा।