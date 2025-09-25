सरकारी राशन के साथ मुफ्त इलाज के लालच में जिले में बनाए फर्जी बीपीएल राशन कार्ड, 2.30 लाख लोग पकड़ाए

जिले में सरकारी राशन और आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ पाने के लिए 2.30 लाख अपात्र लोगों ने फर्जी बीपीएल राशन कार्ड बनवाए। जांच में यह खुलासा हुआ कि अमीर व्यापारी, लखपति, सरकारी कर्मचारी और अन्य लोग फर्जी दस्तावेजों के सहारे गरीबों के नाम पर कार्ड बनवाकर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे थे। इस फर्जीवाड़े से सालाना लगभग 240 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। इनकम टैक्स और जीएसटी विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कई ऐसे परिवार भी बीपीएल सूची में शामिल पाए गए जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक है। इसके अलावा जिनके पास चार-पहिया वाहन, ट्रैक्टर, बड़ी खेती, पक्का मकान, सरकारी नौकरी या पेंशन है, वे भी इसमें शामिल थे।