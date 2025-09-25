Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

छतरपुर

सरकारी राशन के साथ मुफ्त इलाज के लालच में जिले में बनाए फर्जी बीपीएल राशन कार्ड, 2.30 लाख लोग पकड़ाए

लखपति और करोड़पति परिवारों ने यह सोचकर बीपीएल कार्ड बनवाया कि उन्हें मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा। जांच में सामने आया कि कई लोगों का राशन तो सेल्समैन बेच लेता है, उन्होंनेे तो कार्ड सिर्फ आयुष्मान के लिए बनवाया।

छतरपुर

Dharmendra Singh

Sep 25, 2025

food office
जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय

जिले में सरकारी राशन और आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज का लाभ पाने के लिए 2.30 लाख अपात्र लोगों ने फर्जी बीपीएल राशन कार्ड बनवाए। जांच में यह खुलासा हुआ कि अमीर व्यापारी, लखपति, सरकारी कर्मचारी और अन्य लोग फर्जी दस्तावेजों के सहारे गरीबों के नाम पर कार्ड बनवाकर सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे थे। इस फर्जीवाड़े से सालाना लगभग 240 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। इनकम टैक्स और जीएसटी विभाग से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार कई ऐसे परिवार भी बीपीएल सूची में शामिल पाए गए जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक है। इसके अलावा जिनके पास चार-पहिया वाहन, ट्रैक्टर, बड़ी खेती, पक्का मकान, सरकारी नौकरी या पेंशन है, वे भी इसमें शामिल थे।

आयुष्मान कार्ड बना फर्जीवाड़े का जरिया

सबसे बड़ा खेल आयुष्मान भारत योजना को लेकर हुआ। लखपति और करोड़पति परिवारों ने यह सोचकर बीपीएल कार्ड बनवाया कि उन्हें मुफ्त इलाज का लाभ मिलेगा। जांच में सामने आया कि कई लोगों का राशन तो सेल्समैन बेच लेता है, उन्होंनेे तो कार्ड सिर्फ आयुष्मान के लिए बनवाया। यानी असली गरीबों का हक मारा गया और सरकारी सिस्टम की आंखों के सामने यह फर्जीवाड़ा चलता रहा।

बीपीएल की पात्रता पर सवाल

नियम के अनुसार बीपीएल कार्ड उन्हीं परिवारों को मिलना चाहिए जिनकी वार्षिक आय 10 हजार रुपए से कम हो और जिनके पास पक्का मकान, चार पहिया वाहन, बड़ी खेती, सरकारी नौकरी या पेंशन न हो। लेकिन हकीकत यह है कि जिले में आयकरदाता, करोड़ों का टर्नओवर करने वाले व्यापारी, 378 कंपनियों के डायरेक्टर और 25 लाख से ज्यादा कारोबार करने वाले परिवार तक बीपीएल सूची में पाए गए।

नोटिस आया तो कटाने लगे नाम, तब भी होगी एफआईआर

खाद्य विभाग ने अपात्र लोगों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में 15 दिन के भीतर समाधानकारक जवाब देने और पात्रता पर्ची सरेंडर करने का निर्देश दिया गया था। बताया गया कि नोटिस के बाद अपात्र लोगों से फर्जी तरीके से लिए गए राशन की वसूली की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में नोटिस के बाद कई अपात्र लोगों ने खुद ही सूची से नाम हटाने की प्रक्रिया की हैं।

सरकारी नुकसान और आंकड़े

जिले में अपात्र परिवार- 2.30 लाख

प्रति परिवार मासिक राशन- 35 किलो

मासिक कुल अनाज- 80.5 लाख किलो

सालाना कुल अनाज- 9.66 लाख क्विंटल

सालाना अनुमानित वित्तीय नुकसान- लगभग 240 करोड़ रुपए

वसूली के साथ एफआईआर भी होगी

जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय में परिवार डेटा अपलोड किया गया है। अपात्र उपभोक्ताओं से वसूली की कार्रवाई के साथ ही फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। प्रशासन ने साफ किया है कि सरकारी योजनाओं का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक ही सीमित रहेगा।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Sept 2025 10:26 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Chhatarpur / सरकारी राशन के साथ मुफ्त इलाज के लालच में जिले में बनाए फर्जी बीपीएल राशन कार्ड, 2.30 लाख लोग पकड़ाए

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.