51 फीट का रावण हो रहा तैयार, राम के अग्निवाण से होगा बुराई का अंत

इस बार विजयादशमी का पर्व उत्साह के साथ मनाया जाएगा। वर्षों से परंपरा के रूप में आयोजित होने वाले इस आयोजन में इस बार भी 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होगा। अन्नापूर्णा रामलीला समिति के अध्यक्ष द्रगेन्द्रदेव सिंह ने बताया कि 51 फीट ऊंचे रावण का निर्माण विशेष रूप से तीन हिस्सों में किया जा रहा है। सिर को फाइबर से तैयार किया गया है, जबकि धड़, हाथ और पैर बांस की लकडिय़ोंं से बनाए गए हैं। पुतले के भीतर आतिशबाजी की व्यवस्था की जाएगी, जो भगवान राम के प्रतीक अग्निवाण से प्रज्वलित होगी।