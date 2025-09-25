51 फीट का रावण हो रहा तैयार, राम के अग्निवाण से होगा बुराई का अंत

इस बार विजयादशमी का पर्व उत्साह के साथ मनाया जाएगा। वर्षों से परंपरा के रूप में आयोजित होने वाले इस आयोजन में इस बार भी 51 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होगा। अन्नापूर्णा रामलीला समिति के अध्यक्ष द्रगेन्द्रदेव सिंह ने बताया कि 51 फीट ऊंचे रावण का निर्माण विशेष रूप से तीन हिस्सों में किया जा रहा है। सिर को फाइबर से तैयार किया गया है, जबकि धड़, हाथ और पैर बांस की लकडिय़ोंं से बनाए गए हैं। पुतले के भीतर आतिशबाजी की व्यवस्था की जाएगी, जो भगवान राम के प्रतीक अग्निवाण से प्रज्वलित होगी।
कारीगर उस्मान ने बताया कि पुतला निर्माण के लिए बांस, सुतली, सूत, कागज, कपड़ा, रस्सी, रस्से, बल्लियां, बड़े वाले बांस की आवश्यकता पड़ती है। वे सबसे पहले रावण के घेरे का निर्माण करते हैं इसके बाद अन्य धड़ बनाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि रावण, के पुतले का निर्माण तेज गति से जारी है, दशहरा के एक दिन पहले पुतला बनकर तैयार हो जाएगा।
दशहरा पर्व न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सांस्कृतिक एकजुटता का प्रतीक भी माना जाता है। रावण दहन के दौरान होने वाली आतिशबाजी और झांकियां हमेशा से शहरवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र रही हैं। इस बार भी बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं बड़ी संख्या में शामिल होने की संभावना है। समिति के अनुसार आयोजन के लिए सुरक्षा और व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन के साथ साझा की गई है।
समिति के अध्यक्ष ने बताया कि हमने प्रशासन से परंपरागत स्थान स्टेडियम में पुतला दहन की व्यवस्था करने का आग्रह किया है। उनका कहना है कि स्टेडियम निर्माण के पहले से रावण का पुतला वहां जलाया जा रहा है। पिछले वर्ष स्थान परिवर्तन कर उत्कृष्ट विद्यालय कैंपस में दहन कार्यक्रम किया गया। लेकिन इस बार वापस मुख्य स्थल स्टेडियम में ही आयोजन की तैयारी की जा रही है।
नौगांव के मेला ग्राउंड में वर्षो से रावण दहन का आयोजन गोधुली बेला में किया जाता है। इस बार रामलीला मंडल समिति 40 की जगह 51 फीट का रावण का पुतला बना रही है।