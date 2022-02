शिव व कृष्ण की महिमा को नृत्य, संगीत के माध्यम से मंच पर उतारा

मुक्ताकांशी मंच पर शिव के अर्धनारेश्वर स्वरुप का कराया दर्शन

खजुराहो. विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में चल रहे भारतीय शास्त्रीय नृत्यों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 48 वें खजुराहो नृत्य समारोह की चौथी शाम की शुरुआत प्रसिद्ध नृत्यांगना सोनिया परचुरे के कत्थक नृत्य से हुई। दूसरी प्रस्तुति में सुनील व पेरिस लक्ष्मी ने कथकली व भारतनाट्यम की मनोहारी छठा बिखेरी। वहीं तीसरी प्रस्तुति में रागिनी नायर ने कथक के जरिए शिव की स्तुति की।

पहली प्रस्तुति में नृत्यांगना सोनिया ने राग मधुवंती में अर्धनारेश्वर की प्रस्तुति दी। आधा शरीर भगवान शिव का और आधा शरीर देवी पार्वती के शक्ति स्वरूप का रुप प्रस्तुत किया। इसके बाद दूसरी प्रस्तुति में तीन ताल परंपरा के अनुसार कुछ ठाट,अमद,परन की शानदार प्रस्तुति दी। फिर राग किरवानी तीन ताल और झापताल के मेल पर भगवान कृष्ण की स्तुति प्रस्तुत करते हुए उनके रूपों का वर्णन किया।





Bringing the glory of Shiva and Krishna on stage through dance, music