54 पदक लाने के बाद भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी फेल, सिस्टम के दांव में फंसा जूडो

अन्य शहरों में देय बोर्ड है जो राज्य स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ी को डाइट और मानदेय भी देता है। इससे खिलाड़ी को अपने प्रशिक्षण में सुविधा प्राप्त होती है। यदि ये सुविधाएं यहां शुरु हुईं तो हमारे खिलाड़ी वैश्विक स्तर पर अपनी छाप छोडेंगे।जूडो प्रशिक्षण हॉल में नहीं दिया जा रहा प्रशिक्षणखेलो इंडिया के अंतर्गत जूडो हॉल भवन में न तो कोई व्यवस्था है और न ही जूडो खेलने वाले खिलाड़ी। स्कूल में इस साल कोई भी छात्र खेलो इंडिया के लिए नामांकित नहीं है, न ही यहां प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जिले भर से आए खिलाडिय़ों ने अपनी प्रतिभा के दम पर मेहनत करते हुए खेल के लिए अपना शत प्रतिशत दिया है। इसके बाद भी उन्हें उस स्तर की सफलता नहीं मिली जिसके वे हकदार हैं। जिले के खिलाडिय़ों के पास इस वर्ष 54 पदक हैं फिर भी वे विश्वपटल पर छाप बनाने में असफल हुए हैं।