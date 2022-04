महुआ बीनने के विवाद में बुुजुर्ग को लाठी-डंडों से पीटा, इलाज के दौरान मौत

बचाने आए बुजुर्ग के बेटे-बहू से भी मारपीट, अस्पताल में भर्ती

रपालपुर. महुआ बीनने के विवाद में हरपालपुर थाना इलाके के इमलिया गांव में बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। आरोपियों ने बुजुर्ग के सिर पर लाठी-डंडे से वार किए। लहुलुहान बुजुर्ग को हरपालपुर प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र लाया गया, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई।

इमलिया गांव निवासी 65 वर्षीय धनीराम कुशवाहा घर से करीब आधा किमी दूर गांव के बाहर गदरा हार में सोमवार सुबह 8 बजे महुआ बीनने गया था। आरोपी बल्ली कुशवाहा ने महुआ बीनने से रोका और विवाद होने पर बल्ली कुशवाहा, रतन कुशवाहा,चंद्रभान कुशवाहा ने वृद्ध की लाठी डंडों से मारपीट शुरू कर दी। धनीराम को पिटते देख उसका पुत्र नन्दराम कुशवाहा और बहु केसर देवी बचाने आए। आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट कर दी और मौके से फरार हो गए।

घायल बुजुर्ग को लेकर परिजन हरपालपुर थाने पहुंचे। जहां से पुलिस घायलों को इलाज के लिए हरपालपुर प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र ले गई। लेकिन इलाज के दौरान ही धनीराम ने दम तोड़ दिया। वहीं, उसके बेटे व बहू का इलाज किया जा रहा है। हरपालपुर टीआई धर्मेंद्र ङ्क्षसह ने परिजनों के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है।

Elderly beaten with sticks in Mahua pregnancy, fatal death due to treatment