पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का दर्द, कोई बनाता है सरकार, चलाता कोई और है

शराबबन्दी पर आंदोलन छेडऩे पर हैं कायम

Former Chief Minister Uma Bharti's pain, someone makes the government, someone else runs it

छतरपुर Published: February 22, 2022 06:20:01 pm

पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का दर्द, कोई बनाता है सरकार, चलाता कोई और है छतरपुर. पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का दर्द सामने आया है। छतरपुर जिले के कुटी धाम गंज में केन -बेतवा परियोजना और ललितपुर-सिंगरौली रेलवे लाइन के निर्माण में अपने योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि कई बार ऐसा हुआ कि योजना उनकी थी, लेकिन उसका श्रेय कोई दूसरा ले गया।

उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार कोई और बनाता है और चलाता कोई और है। उमा के इस बयान के 24 घंटे के अंदर दूसरा बयान भी आया है, जिसमें उन्होंने मध्यप्रदेश में शराबबंदी को लेकर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में शराबबंदी होकर रहेगी। यह बात उन्होंने मीडिया कर्मियों से रूबरू होते हुए कही। इसके लिए वह मुख्यमंत्री से शीघ्र मुलाकात करेंगी। जिससे यह सब मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

उमा ने टीकगमढ़ में पत्रकारों से बातचीत में दावा किया कि मध्यप्रदेश में शराबबंदी होकर रहेगी। अपने इस दावे के साथ ये भी कहा कि मैं सरकार नहीं बल्कि शराब के खिलाफ हूं। जल्द ही सीएम शिवराज से उनकी मुलाकात होने वाली है, जिसमें वे शराबबंदी के मसले पर चर्चा करेंगी। उन्होंने कहा कि जागरूकता से ही शराब और नशा मिटेगा।

जागरूकता से शराब और नशे को रोकने का कोई प्रोग्राम बनाया हो तो सहयोग करूंगी अन्यथा शराबबंदी में शराबबंदी का जो अनुरोध कर रही हूं उसको शिवराज जी मान लें। अंत में उन्होंने जोर देते हुए कहा कि मध्यप्रदेश में शराबबंदी होकर रहेगी। वह शीघ्र ही मुख्यमंत्री से मिलकर चर्चा व शराब बंदी के लिए जरूर कदम उठाएंगीं।

Former Chief Minister Uma Bharti's pain, someone makes the government, someone else runs it

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें