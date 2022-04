बुलडोजर से 16 साल से फरार बदमाश का ढहाया आधा घर, आधा छोड़ा

- हत्या, हत्या के प्रयास के मामले में फरार आरोपी ने बिना अनुमति लिए बनाया था मकान

- एक घंटे का नोटिस देकर प्रशासन ने आधा मकान तोड़ा, आधी कार्रवाई के बाद लौटे

छतरपुर। देश की राजनीति में इन दिनों छाए बुलडोजर ने एक बार फिर बदमाशों व अवैध कब्जाधारकों की ओर मुंह कर दिया है। इसी के चलते मध्यप्रदेश के छतरपुर जिले में एंटी माफिया अभियान के तहत प्रशासन की टीम ने अलीपुरा थाना इलाके के करारागंज में इनामी बदमाश के घर पर बुलडोजर चला दिया।

House of the absconding miscreant became a victim of a bulldozer