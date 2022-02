तपस्या के मणिपुरी समूह नृत्य ने दर्शकों की बटोरीं तालियां

फेस्टिवल समापन: नर्मदा के 15 नामों के जाप के साथ बताया मनुष्य का महत्व

Published: February 27, 2022 02:41:29 am

खजुराहो. विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में मध्यप्रदेश शासन संस्कृति विभाग उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत एवं कला अकादमी मध्यप्रदेश संस्कृति परिषद द्वारा आयोजित 48 वें खजुराहो नृत्य समारोह का शनिवार को समापन हो गया। समारोह की आखिरी शाम पहली प्रस्तुति में प्रसिद्ध नृत्यांगना स्वेता देवेंद्र द्वारा भरतनाट्यम तथा क्षमा मालवीय द्वारा कथक साथियों के साथ समूह में नृत्य प्रस्तुत किया। दूसरी प्रस्तुति में शमा भाटे और साथियों द्वारा कथक समूह के जरिए बसंत के उल्लास को मंचित किया गया। वहीं,तपस्या इम्फाल के कलाकारों द्वारा मणिपुरी समूह नृत्य से समारोह का पर्दा गिर गया।

शास्त्रीय नृत्य में विशिष्ट प्रतिभा के लिए सुर श्रृंगार संसद-मुंबई तथा श्रृंगारमणि एवं आईईएस समूह भोपाल द्वारा'द्रोणाचार्य'जैसे पुरुस्कारों से सम्मानित होने वाली स्वेता देवेन्द्र विभिन्न राष्ट्रीय मंचों और समारोहों में एकल तथा समूह नृत्य की प्रस्तुति दे चुकी हैं। उनकी साथी कलाकार भोपाल की क्षमा कथक की जानी-मानी नृत्यांगना हैं। खजुराहो नृत्य समारोह में थीन नोरेवनातुति मां नर्मदा स्तुति प्रस्तुत दी, जिसमें नर्मदा नदी को मध्यप्रदेश की जीवन रेखा का एक श्रोत बताते हुए मां का दर्जा देते हुए गंगा के समान बताया गया। पवित्र नर्मदा को जीवन और अमरता की आवाजों को गूंजते हुए, नर्मदा की उत्साही लहरें पहाड़ों से घूमती हैं और घाटियों और मैदानों से निकलना दर्शाया स्तुति में देवी नर्मदा के 15 सुंदर नामों का जाप किया जाता है। पवित्रता से प्रकाशित, नर्मदा की एक-एक बूंद मानव शरीर को छूती है,यह सभी पापों को धोती है और आत्मा को पवित्र करती है। नश्वर सत्ता का अंतिम समर्पण,जिसका अस्तित्व प्रकृति द्वारा समकालिक है, प्रस्तुति में राग बैरागी भैरव और पुरिया धनश्री पर आधारित रही। इसके बाद थान अल्लारिपु'की प्रस्तुति दी जिसका का अर्थ है कमल का खिलना।

Manipuri group dance of tapasya garnered applause from the audience