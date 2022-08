किराए के लाइसेंस पर चल रहे कई मेडिकल स्टोर, नहीं बैठ रहे फार्मासिस्ट

मेडिकल स्टोर में लाइसेंस किसी का, बैठ रहा कोई दूसरा, ड्रग इंस्पेक्टर की सह पर संचालित ऐसे मेडिकल स्टोर

छतरपुर. जिले भर में चल रहे मेडिकल स्टोर्स में से अधिकतर दुकानें लंबे समय से नौसिखियों के भरोसे चल रही हैं। इन दुकानों पर टंगे लाइसेंस किसी ओर के नाम से हैं, जबकि यहां दवाओं की बिक्री किसी ओर के भरोसे की जा रही है। हालात है कि मेडिकल स्टोर्स संचालकों को यह लाइसेंस आसानी से किराए पर भी मिल जाते हैं। इसके बाद इन्हीं लाइसेंस के आधार पर इन दवा की दुकानों का संचालन अन्य व्यक्ति कर रहे हैं। ऐसे में यह नौसिखिए आमजन के स्वास्थ्य को खतरे में भी डाल सकते हैं।

मेडिकल स्टोरों में नियमों की अनदेखी के बावजूद जिले के किसी भी मेडिकल स्टोर पर ड्रग विभाग, विभाग विभाग व जिले प्रशासन की ओर से समय-समय पर सख्ती से कार्रवाई तक नहीं की जा रही। किसी भी दवा दुकान पर दवाओं की बिक्री करने के लिए खुद फार्मासिस्ट का होना बेहद जरूरी है। लेकिन हालात हैं कि अधिकतर दुकानों पर नौसिखिए ही दवाएं बेच रहे हैं। कुछ दिन तक फार्मासिस्ट के पास काम सीखने के बाद वह भी किराए के लाइसेंस पर दुकान का पंजीयन करवा लेते हैं और किसी ओर की डिग्री के आधार पर ही दुकान का संचालन शुरू कर रहे हैं। इसकी जानकारी ड्रग विभाग को होने के बाद भी सह दी जा रही है। वहीं कुछ मेडिकल संचालकों नाम नहीं बताने की बात पर कहना है कि ड्रग इंस्पेंक्टर के नाम पर उसने से समय-समय रुपए लिए जा रहे हैं। जिससे ड्रग विभाग द्वारा मेडिकल स्टोर में एक्सपायर दवाई सहित कई नियमों की अनदेखी कर दी जा रही है।

वहीं ड्रग विभाग का कहना है कि उन्होंने फार्मासिस्ट नहीं मिलने की जानकारी पर समय-समय पर दुकानों पर निरीक्षण किया जाता है। लेंकिन अभी तक एक भी कार्रवाई या नाकटिस नहीं दिया गया। ऐसे में ड्रग विभाग की लापरवाही और सह साफ जाहिर हो रहे है।

Many medical stores running on rented license, pharmacists not sitting