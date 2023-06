घोड़ी पर बारात लेकर निकला था दूल्हा, अचानक शुरु हुआ पथराव, बचाने पहुंची पुलिस भी घायल

छतरपुरPublished: Jun 06, 2023 01:00:14 pm Submitted by: Sanjana Kumar

SC groom's procession took place in presence of police after protest fir registered: घटना की जानकारी लगते ही एसपी और एएसपी सहित 2 थानों का बल मौके पर पहुंचा। इसके बाद भी पथराव नहीं रुका। पथराव में 3 पुलिसकर्मी भी घायल हुए है। पुलिस ने जब हालात पर काबू पाया, उसके बाद बारात को पुलिस सुरक्षा में सागर जिले के शाहगढ़ के लिए रवाना किया गया।