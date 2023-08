स्कूलों के बाहर किताबों की जगह बिक रहा धीमा जहर, निर्देश के बाद भी नहीं की जा रही कार्रवाई

स्कूलों के पास खुलेआम बिक रहे तम्बाकू उत्पाद, स्कूल की सीमा से 300 वर्गफीट तक की दूरी तक लागू है होता है कोटपा एक्ट

Slow poison being sold outside schools instead of books, action is not being taken even after instructions