जिले में भी बढ़ रहे आत्महत्या के मामले, 8 माह में 106 लोगों ने दी जान, इसमें 20 छात्र शामिल

मानसिक तनाव, धैर्य की कमी और नशे की लत सहित ऐसे कई कारण हैं जो आत्महत्या के लिए बड़ी वजह बन जाते हैं। आत्महत्या एक ऐसा विषय बन गया है जो समाज में एक अभिशाप बनकर उभर रहा है। किसी भी आयु वर्ग के लोग आज जरा सी परेशानी में बेचैन होकर ऐसे खौफनाक कदम उठाकर अपने जीवन को समाप्त कर लेते हैं। जिले मेे भी आत्महत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं बीते आठ माह में जिले में लगभग 106 लोगों ने आत्महत्या की हैं। वहीं पिछले वर्ष 66 लोगों की आत्महत्या अलग-अलग क्षेत्रों में दर्ज हुई थी। बढ़ते आंकड़े इस ओर इशारा करते हैं कि जिले में भी अब असहनशीलता, मानसिक तनाव, प्रताडऩा आदि के मामले बढ़ गए हैं। वहीं करीब 20 ऐसे मामले हैं जिनमें छात्रों ने आत्महत्या की।