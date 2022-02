स्वर ताल और घुंघरुओं की ध्वनि से गूंज उठे खजुराहो के मंदिर, दर्शकों का मोहा मन

कैलाशवास पर शिव व प्रकृति का किया वर्णन

छतरपुर Published: February 25, 2022 02:49:49 am

खजुराहो. 48 वें खजुराहो नृत्य समारोह की पांचवीं शाम प्रसिद्ध नृत्यांगना बसंत किरण और साथियों द्वारा कुचिपुड़ी समूह नृत्य से शुरू हुई। इसके बाद डॉ. वसंत किरण की टीम ने कुचिपुड़ी नृत्य के जरिए सच्चे ब्रहांड को दर्शाकर सबको मंत्रमुग्ध कर लिया। वहीं कार्यक्रम के अंत में भरतनाट्यम समूह नृत्य के जरिए कलाकारों ने दुर्गा सप्तसती के स्वरूपों का वर्णन प्रस्तुत कर सनातन धर्म का मनमोहक विवरण प्रस्तुत किया।

शिव और शक्ति का मेल है प्रकृति

विश्वप्रसिद्ध राष्ट्रीय तथा अंतरष्ट्रीय पुरुस्कार प्राप्त शास्त्रीय नृत्य साधक डॉ.वसंत किरण कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य की पारंगत कलाकार हैं,उन्होंने अमेरिका,यूरोप सहित दुनिया भर के 26 देशों के प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी नृत्यकला और मुद्राओं की प्रस्तुति से दर्शकों को अभिभूत किया है। महोत्सव में वसंत किरण द्वारा गणेश वंदना की गई, जिसमें सभी बाधाओं को दूर करने का वर्णन किया। इसके बाद नर्तक अम्बा पराकू प्रस्तुत की, जो एक पारंपरिक कुचिपुड़ी प्रार्थना गीत है। इसके बाद अष्टदिकपालक की प्रस्तुति दी। कैलासवास पर शिव और प्रकृति का वर्णन तथा शिव की पार्वती से लस्यंग और शिव तांडव किया। इसके बाद अर्धनारीश्वर की प्रस्तुति में नृत्य के माध्यम से संतुलन के बारे में बताया गया कि दुनिया का सच्चा ब्रह्मांड, प्रकृति और पुरुष दोनों का मेल,शिव और शक्ति दोनों हैं।

समारोह की दूसरी प्रस्तुति में प्रसिद्व नृत्यकार शर्वरी जमेनीस और साथियों द्वारा कथक नृत्य प्रस्तुत किया गया। प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना शर्वरी जमेनीस को नृत्य विधा के साथ भारतीय फिल्मों में नृत्य निर्देशन में कई अवार्ड तथा पुरुस्कार प्राप्त हो चुके हैं,उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जऱलैंड,अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, फ्रांस, वियतनाम समेत कई देशों में अपनी प्रस्तुति के माध्यम से भारतीय शास्त्रीय नृत्य की दर्शको के बीच छाप छोड़ी है। उन्होंने महोत्सव में पहली प्रस्तुति नृत्य वंदना से की, जिसमें कथक नृत्य के सभी महत्वपूर्ण तत्वों और पहलुओं का जैसे समय,स्थान और ऊर्जा, स्वर, लय, ताल, मधुर वाद्य यंत्रों और अंत में गुरु महत्व के बारे में बताया। इसके बाद उन्होंने ताल, तीनताल को उठान, थाट, आमद, तोड़े, टुकड़े, कविता आदि की पारंपरिक प्रस्तुति दी। इसके बाद उन्होंने एक फागुन माह की होरी प्रस्तुत करके समा बांध दिया।

- तीनों संप्रदायों पर प्रस्तुत की नृत्य नाटिका

समारोह की तीसरी प्रस्तुति में नृत्यांगना संध्या पुरेचा और साथियों द्वारा भरतनाट्यम समूह नृत्य प्रस्तुत किया गया। भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की पारंगत नृत्यांगना राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुति देने वाली डॉ.संध्या पुरेचा को उत्कृष्ट शास्त्रीय नृत्य की अथक साधना के लिए संगीत नाटक अकादमी, गुजरात गौरव, महाराष्ट्र संस्कृति प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने सनातन हिन्दू धर्म संस्कृति पर आधारित तीनों संप्रदायों पर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की, जिसमें शैव सम्प्रदाय पर आदि शंकराचार्य, वैष्णव सम्प्रदाय पर आधारित भगवान विष्णु के महाराष्ट्रीयन स्वरूप वि_ल तथा शक्ति सम्प्रदाय पर भगवती के दुर्गा सप्तसती के स्वरूपों का वर्णन प्रस्तुत किया तो पूरा वातावरण धर्ममय हो गया।

