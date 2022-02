भरतनाट्यम व कथक समागम से क्लासिकल नृत्य की दिखी अनूठी दुनिया

खजुराहो नृत्य समारोह: कलाकारों ने दी प्रस्तुतियां

कुचिपुड़ी समूह नृत्य से गिरा 48 वें खजुराहो नृत्य समारोह की दूसरी शाम का पर्दा

कंदरिया महादेव मंदिर के आंगन में सजीव हो उठा शिव-पार्वती का अर्धनारेश्वर स्वरुप

खजुराहो. खजुराहो नृत्य समारोह में दूसरी शाम की शुरुआत प्रसिद्ध नृत्यांगना सुजाता महापात्रा के ओडिसी नृत्य से हुई। ओडिसी नृत्य के जरिए शिव-पार्वती के अर्धनारेश्वर और शिव तांडव की मनमोहक प्रस्तुति दी। दूसरी प्रस्तुति में कौरवों के बीच पांडवों की पत्नी द्रोपदी की लाज बचाने की श्रीकृष्ण लीला का वर्णन ताल, लय के संगम के साथ प्रस्तुत किया गया। वहीं, हिरण्य कश्यप से प्रह्लाद के बचने के प्रसंग का वर्णन के साथ नृत्य समारोह के दूसरे दिन का पर्दा गिरा।

