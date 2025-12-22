योजना के तीन साल बाद भी नहीं पहुंच पाई पानी की बूंद, जिले के 790 गांव आज भी प्यासे, 1599.16 करोड़ रूपए की योजनाएं चल रहीं कछुए की चाल

गांवों में जल पहुंचाने के लिए जल निगम की एमबीएस इकाई में नौ योजनाओं से 1078 गांव को लाभ पहुंचाने की प्रावधान है।वर्तमान में 236 गांवाें में पेयजल सप्लाई हो रहा है। जिसमें छह योजनाएं छतरपुर पीयूआइ, दो सागर व एक दमोह पीयूआइ संचलित कर रहा है। निगम का दावा है कि उन्होंने बड़ामलहरा के 119 व बकस्वाहा के 99 गांवों में सौ फीसदी पानी पहुंचा दिया है। वहीं अन्य क्षेत्रों के गांवों में जल आपूर्ति है। विभाग के द्वारा सात दिसंबर 2025 तक शेष गांवों में पानी की आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन काम की रफ्तार धीमी होने से जून और अगस्त 2026 तक प्रोजेक्ट की तारीख बढ़ गई है।