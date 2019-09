साढ़े चार साल में पंचायत को मिले ढाई करोड़, फिर भी सड़कें दलदल में तब्दील

सत्ता का विकेन्द्रीकरण करते हुए गांव के विकास की जिम्मेदारी पंचायतों को दी गई लेकिन सरपंच और सचिवों ने पंचायत का विकास करने के बजाय अपना विकास किया है। यही वजह है कि करोड़ों रुपए पंचायत के खाते में आने के बाद भी ग्राम पंचायत गुलगंज की स्थिति पहले से बदतर हो गई है। घटिया निर्माण कार्यों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। उधर सड़कें बनते ही बिखर रही हैं।

Two and a half million panchayat got 2.5 crore, yet the roads turned into marsh