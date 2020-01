देश के कुछ विचारक जहरीले सांप की तरह, हम ठीक कर देंगे; दिग्विजय की स्थिति बहुत खराब: उमा भारती

छतरपुर. मध्यप्रदेश की पूर्व सीएम और फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने विपक्षियों पर हमला बोला है। उमा भारती ने जवाहर लाल नेहरू ( जेएनयू ) की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कुछ लोग देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उमा भारती ने ऐसे लोगों की तुलना जहरीले सांप से की है। बता दें कि जेनएयू में हुई घटना का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग उसके समर्थन में हैं। उमा भारती नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने छतरपुर पहुंचीं थी। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह पर भी निशाना साधा।

BJP leader Uma Bharti on #JNUViolence: There are some thinkers in the country who are like a particular snake which is less in number but is highly venomous... Efforts are being made to make environment venomous... We have to fix some things & we will fix them. pic.twitter.com/JfHBXRsb8J