फर्जी आंकड़ों से पूर्ण हो रहा वैक्सीनेशन अभियान, जानकर भी मौन हुआ प्रशासन

फर्जी वैक्सीनेशन के बाद कहां जा रही वैक्सीन, विभाग को नहीं पता, अधिकारी बोले चल रही जांच

महाराजपुर। कोरोना महामारी से बचाव के लिए सरकार ने विज्ञापन सहित कई माध्यम से लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए अपील की गई। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कमी तो रह गई, जिसके नतीजन अधिकारियों के नजरों के सामने टीकाकरण टीमों द्वारा फर्जी फर्जी वैक्सीनेशन करना पड़ रहा है। वहीं इसकी जानकारी जिले के जिम्मेदार अधिकारियों को होने के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से टीमों द्वारा अभी भी लगातार फर्जी वैक्सीन किए जा रहे हैं। जिससे लोग परेशान है। लोगों को कहना है कि स्वास्थ्य आदि कारणों से उन्होंने समय से वैक्सीन नहीं लगवा पाई है लेकिन इसके बाद भी उनके पास दूसरा डोज लगने का मैसेज आ चुका है। जिससे वह परेशान हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी इसके प्रति अभी तक कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी है। गौरतलब है कि जिले की महाराजपुर तहसील में द्वितीय वैक्सीन टीकाकरण के लिए लोगों को बिना टीका लगाए ही उनका प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। इसका खुलासा तब हुआ जब लोगों के मोबाइल पर कोरोना वैक्सीन के द्वितीय टीकाकरण सक्सेसफुल का मैसेज उनके मोवाइल में आया। वह अस्पताल बिल्कुल भी ना गया हो, उसे द्वितीय डोज लगवाने के लिए उसका प्रमाण पत्र जारी हो गया जिससे वह हैरान हैं और उन्हें वह डोज लगेगा या नहीं इसको लेकर असमंज की स्थिति हैं। वहीं पीडि़त अंजना चौरसिया, दीपा चौरसिया, ज्योति चौरसिया आदि ने बताया कि उन्हें इसकी जानकारी होने पर स्वास्थ्य सहित सीएमएचओ कार्यालय में इसकी जानकारी दी। लेकिन वहां से कोई भी सही जानकारी नहीं मिली। शिकायत करने पर जांच कराने की बात कही जा रही है। लोगों को कहना है कि पूरा देश जब एक महामारी से उभरने में लगा हुआ है और उससे निजात पाने के लिए वैक्सीन का सहारा लिया और इतने बड़े मामले में जब फर्जी आंकड़े विभाग द्वारा दर्शाए गए, तो आखिर यह महामारी कैसे समाप्त होगी, इसका आकलन स्वत: ही लगाया जा सकता है।

Vaccination campaign being completed with fake data, even knowing that