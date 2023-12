10 हजार दूध विक्रेताओं को तीन माह से नहीं मिला भुगतान

जबलपुर दुग्ध संघ सांची ने तीन माह से दूध विक्रेताओं और हितग्राहियों को भुगतान नहीं किया है। दुग्ध उत्पादन समितियों एवं दुग्ध परिवहन गाड़ी के संचालकों को आर्थिक संकट से जूझ रहे है। दुग्ध विक्रय करने वाले किसानों ने बताया कि फोन से संपर्क करने पर जबलपुर दुग्ध संघ के कर्मचारी संतोषप्रद जवाब तक नहीं देते। कई विक्रेता अब निजी डेयरी को दूध विक्रय करने को विवश है।

10 thousand milk sellers have not received payment for three months