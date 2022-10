14 गए और 6 ही मिले, सीएम राइज में संकट

सीएम राइज स्कूल में विलय के बाद लाल बहादुर शास्त्री माध्यमिक स्कूल से एक साथ 14 शिक्षकों को रिलीव कर दिया गया। इनकी ऐवज में सिर्फ छह शिक्षक मिले हैं। इससे यहां के 613 विद्यार्थियों की पढ़ाई पर संकट छा गया है। यहां कक्षा 6 से 8 तक हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम में संचालित होती है। सभी कक्षाओं के दो दो सेक्शनहैं। कुल 12 कक्षाओं को पढ़ाने के लिए इतने ही शिक्षकों की जरूरत है, लेकिन यहां पर सिर्फ 6 शिक्षक ही हैं। इनमें एक विज्ञान की शिक्षिका को प्रभारी प्रधान पाठक बनाया गया है।

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना . सीएम राइज स्कूल में विलय के बाद लाल बहादुर शास्त्री माध्यमिक स्कूल से एक साथ 14 शिक्षकों को रिलीव कर दिया गया। इनकी ऐवज में सिर्फ छह शिक्षक मिले हैं। इससे यहां के 613 विद्यार्थियों की पढ़ाई पर संकट छा गया है। यहां कक्षा 6 से 8 तक हिन्दी और अंग्रेजी माध्यम में संचालित होती है। सभी कक्षाओं के दो दो सेक्शन हंै। कुल 12 कक्षाओं को पढ़ाने के लिए इतने ही शिक्षकों की जरूरत है, लेकिन यहां पर सिर्फ 6 शिक्षक ही हैं। इनमें एक विज्ञान की शिक्षिका को प्रभारी प्रधान पाठक बनाया गया है। वे कार्यालयीन कार्य देखती हैं। यहां पर पदस्थ पूर्व प्रधान पाठक एच बी हांडे को माध्यमिक शाला अंबाड़ा में पदस्थ किया गया है। इसी तरह अन्य अनुभवी शिक्षकों को भी गैर सीएम राइज विद्यालय में लगाया है। बताया जा रहा है कि शिक्षकों से कुछ माह पहले सीएम राइज व सामान्य स्कूल में पदस्थापन के लिए राय मांगी थी। प्रभारी प्रधानपाठक स्मिता पात्रीकर ने बताया कि शिक्षकों की कमी को लेकर प्राचार्य को जानकारी दी है। एनएसयूआई ने सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के विरोध में एसडीएम एवं गल्र्स कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। एनएसयूआई का कहना था कि नियमों को ताक पर रखकर अभाविप ने गल्र्स कॉलेज में शिविर का आयोजन किया। नियमानुसार गल्र्स कॉलेज में दोपहर तीन बजे के बाद प्राचार्य से संपर्क कर कोई भी छात्र प्रवेश ले सकता है, लेकिन अभाविप के कार्यकर्ताओं ने नियमों की अनदेखी की और कॉलेज के एक प्राध्यापक ने उनका सहयोग किया। एनएसयूआई ने आने वाले समय में आंदोलन की चेतावनी दी। ज्ञापन सौंपने के दौरान नगर अध्यक्ष समर्थ मैद, जिला महामंत्री नावेद खान, सांसद प्रतिनिधि रेशमा खान सहित अन्य मौजूद रहे। अमरवाड़ा - मेडिकल की पढ़ाई अब हिन्दी में कार्यक्रम का शासकीय महाविद्यालय में सीधा प्रसारण दिखाया गया। इस मौके पर हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. आर एन झारिया के नेतृत्व में परिचर्चा में मुख्य अतिथि शासकीय महाविद्यालय हरई के डॉ.आशकुमार यादव एवं डॉ लामू कासिया उपस्थित रहे। वक्ताओं ने बताया कि चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन हिंदी माध्यम से किया जा सकेगा। विद्यार्थियों को मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भोपाल में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखाया गया।

