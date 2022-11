157 साइकिलें बांटी, खिले छात्र-छात्राओं के चेहरे

Submitted by:

जुन्नारदेव विधायक सुनील उईके ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ब्राह्मनवाड़ा में छात्र-छात्राओं को 157 साइकिलों का वितरण किया। साइकिल मिलने पर विद्यार्थियों के चेहरे खिल उठे। विधायक ने बच्चों से कहा कि मन लगा कर पढ़ाई करें। इस स्कूल में आसपास के गांवों से बच्चे आते हैं। पैदल आने-जाने में समय लगता है और बच्चे थक जाते हैं। साइकिल मिलने से उन्हें राहत मिली है।

157 cycles distributed, the faces of the students blossomed