मोरडोंगरी में 18 एकड़ जमीन सरकारी कार्यालयों के लिए आरक्षित

छिंदवाड़ाPublished: Mar 04, 2024 12:03:07 am

मोरडोंगरी टी-प्वाइंट के पास आदिवासी छात्रावास से लगे पटवारी हल्का नं 53 के चार रकबों की जमीन पर सरकारी कार्यालय बनाए जाएंगे। प्रशासन ने यहां के 22 भूखंड धारकों की जमीन की रजिस्ट्री नहीं करने के आदेश जारी किए हैं। लगभग 18 एकड़ जमीन को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में प्रशासनिक जोन के लिए सुरक्षित रखने का हवाला दिया गया है।

18 acres of land reserved for government offices in Mordongri