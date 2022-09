दो किमी दूर गांव जाने के लिए 22 किलोमीटर का चक्कर

चौरई विकासखंड के ग्राम आमाझिरि और ढुटमरमाल के लोग देवरीमाल तक महज दो किमी की दूरी की सडक़ नहीं होने से 22 किलोमीटर का लम्बा चक्कर लगाने को मजबूर हैं। मार्ग में अत्यधिक कीचड़ व दो नाले हैं जिनमें वर्षाकाल के बाद भी पानी रहता है। इस वजह से आवागमन बन्द हो जाता है। ग्रामीण चौरई होते हुए देवरीमाल तक जाते हैं। किसानों को खाद एवं अन्य सामग्री लाने के लिए देवरीमाल जाना पड़ता है ।

छिन्दवाड़ा/चौरई. चौरई विकासखंड के ग्राम आमाझिरि और ढुटमरमाल के लोग देवरीमाल तक महज दो किमी की दूरी की सडक़ नहीं होने से 22 किलोमीटर का लम्बा चक्कर लगाने को मजबूर हैं। ग्रामीण कई बार प्रशासन से सडक़ निर्माण की गुहार लगा चुके हैं, परंतु उन्हें आश्वासन ही मिला। ग्रामीण जयपाल तेकाम, सतीश पटेल ने बताया गांव 2 किमी की दूरी पर देवरीमाल स्थित है। यहां सेवा सहकारी समिति है जिसके अंतर्गत ये गांव आते हैं । किसानों को खाद एवं अन्य सामग्री लाने के लिए देवरीमाल जाना पड़ता है परंतु आमाझिरि से देवरीमाल तक सडक़ नही होने से ग्रामीणों को खाद लेने भी 22 किमी का लम्बा सफ र तय करना पड़ता है। इस मार्ग में अत्यधिक कीचड़ व दो नाले हैं जिनमें वर्षाकाल के बाद भी पानी रहता है। इस वजह से आवागमन बन्द हो जाता है। ग्रामीण चौरई होते हुए देवरीमाल तक जाते हैं। कई बार प्रशासन व जनप्रतिनिधियों से सडक़ निर्माण की मांग कर चुके हैं परंतु समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों ने प्रशासन से सडक़ निर्माण कराने की मांग की है। इधर पांढुर्ना के मेघनाथ वार्ड में समस्याओं का अंबार है। वार्ड के अंतिम छोर पर सडक़ नाली की दरकार है। वार्डवासी लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे है। जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे है। महिला वंदना दिगांबर चोरकर ने बताया कि नाली नहीं होने से गंदा पानी घर के सामने से बहता है। बच्चे गिर जाते हैं। बिजली तार की वैकल्पिक व्यवस्था भी ठीक नहीं है। खंभा कभी भी गिर सकता है। जिससे जान का खतरा है। यहीं रहने वाले बंसीलाल परतेती ने बताया कि शौचालय में सफ ाई नहीं होती है। लाइट खराब होने पर जल्दी बदलते भी नहीं । सुनिता बालपांडे ने बताया कि नल कनेक्शन के लिए कई दिनों से पैसे जमा कर रखे है। इसी वार्ड में रहने वाले तानाजी बागड़े ने बताया कि घर से लगकर बिजली की लाइन गयी हुई है। पिछले दो चुनावों से इसे हटाने के लिए मदद मांग रहे है, लेकिन किसी ने भी आज तक मदद नहीं की है।

22 km detour to go to the village two km away