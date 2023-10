मां हिंगलाज मंदिर में जगमगा रहे 3251 मनोकामना कलश

Submitted by:

अम्बाड़ा स्थित शक्ति पीठ मां हिंगलाज मंदिर में शारदीय नवरात्र में भक्तों ने 3251 मनोकामना कलश स्थापित किए गए हैं। समूचे मंदिर परिसर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सुबह व शाम होनेे वाली आरती में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। भक्तों के लिए दोपहर एवं रात्रि में भंडारा शुरू किया गया है।

3251 wish urns lit up in Maa Hinglaj temple