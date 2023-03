जनपद कॉम्प्लैक्स की दुकानों का 25 साल से किराया 350 रुपए, खाली करने के नोटिस से घबराए दुकानदार

कॉम्प्लैक्स का निर्माण वर्ष 1994 में किया गया था । यहां की दुकानें 25 वर्ष की अवधि के लिए किराये पर दी थी। अधिकतम किराया 350 रुपए महीना तथा न्यूनतम 280 रुपए निर्धारित किया गया था । 22 दुकानों की अवधि समाप्त होने के कारण, 24 फरवरी को तीन दिन में खाली करने का नोटिस दिया गया था।

350 rupees rent for shops of district complex for 25 years, shopkeepers postponed due to eviction notice