45 लाख की देनदारी और मिले सिर्फ 26 हजार

छिन्दवाड़ा/चांदामेटा. इन दिनों नगर परिषद चांदामेटा वित्तीय संकट से जूझ रही है। परिषद को बिजली बिल भुगतान करने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है।परिषद अध्यक्ष गोविंद बजोलिया ने बताया कि स्थायी सीएमओ नहीं होने से प्रशासनिक कार्यों में परेशानी हो रही है। उन्होंने मौजूदा परिस्थिति के लिए पिछली परिषद के कार्यकाल में लिए गलत निर्णयों को जिम्मेदार ठहराया। नई परिषद को खाते में मात्र 26 हजार रुपए मिले जबकि 45 लाख रुपए की विभिन्न देनदारी है। नपाध्यक्ष ने बताया कि एक पखवाड़ा पहले बिल भुगतान नहीं होने पर जल प्रदाय की बिजली कट गई थी। परिषद में 28 स्थायी सहित 137 कर्मचारी हैं, जिनके वेतन पर प्रतिमाह लगभग 15 लाख रुपए व्यय होता है। नपा वाहनों का डीजल व्यय लगभग 8 लाख रुपए महीना है। मौजूदा स्थिति में नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना कठिन है। उन्होंने नागरिकों से करो का समय पर भुगतान कर परिषद का सहयोग करने की अपील की है। नपाध्यक्ष ने बताया कि जिले के सांसद नकुलनाथ और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से वित्तीय समस्याओं से हो रही परेशानियों से अवगत कराते हुए सहयोग मांगा है।मोहगांव नगर में करीब आधा दर्जन वार्डों में सफई व्यवस्था चरमराई गई है। वार्ड 11 में नालियों का गंदा पानी सडक़ों पर बह रहा है। 100 मीटर सडक़ पर जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। वार्ड 13 में शौचालय के आसपास गंदगी फैली है । शौचालय के टांके लीक होने से पानी नहीं है। नगर में 15 सार्वजनिक शौचालय हैं। इनमें आधे से ज्यादा महिला शौचालय हैं। जहां आज तक बिजली और पानी की सही व्यवस्था नहीं हो पाई है। आधा दर्जन से अधिक शौचालयों की हालत खराब है। लोगों का आरोप है कि नगर परिषद सफाई को लेकर लापरवाह है।

