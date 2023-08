500 छात्राओं को मिलेगी अध्ययन व निवास की सुविधा

चांदामेटा में जल्द ही कन्या शिक्षा परिसर भवन का निर्माण शुरू होगा। इसमें 500 छात्राओं को अध्ययन व निवास की सुविधा मिलेगी। विधायक सोहन वाल्मीकि ने बताया कन्या शिक्षा परिसर भवन निर्माण के लिए जनजातीय कार्य विभाग से 31 करोड़ 15 हजार रूपए मंजूर हुए हैं।

500 girl students will get the facility of study and residence