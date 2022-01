पांढुर्ना से 72 पदयात्री शिर्डी रवाना, सात दिन में पहुंचेंगे

इस वर्ष भी साल की पहली तिथि को सांई मंदिर टेकड़ी से शिर्डी सांई मंदिर तक पदयात्रा निकली। बेलोना महाराष्ट्र से आई ढोल वादकों ने पालकी यात्रा का नेतृत्व किया। श्रद्धालुओं ने पदायात्रियों के पांव पखारे। पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। सात जनवरी को पदयात्री शिर्डी स्थित सांई बाबा मंदिर में दर्शन कर लौटेंगे। इस पदयात्रा में 90 भक्त शामिल है। इनमें 72 पदयात्री है। हर साल पदयात्रा 20 दिनों की होती थी ,लेकिन कोरोना महामारी की वजह से यात्रा को 7 दिनों में खत्म किया जाएगा।

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना. इस वर्ष भी साल की पहली तिथि को सांई मंदिर टेकड़ी से शिर्डी सांई मंदिर तक पदयात्रा निकली। भक्तों ने जगह-जगह स्वागत किया। बेलोना महाराष्ट्र से आई ढोल तासा वादकों ने पालकी यात्रा का नेतृत्व किया। इसी तरह नागपुर के कलाकार नरेन्द्र निंबुलकर ने सांई बाबा का वेष धारण कर जीवंत प्रस्तुति दी। दि। इस दौरान पारडी रोड सहित मुख्य मार्ग पर रंगोली सजाई गई। श्रद्धालुओं ने पदायात्रियों के पांव पखारे। पुष्पवर्षा कर स्वागत किया। सात जनवरी को पदयात्री शिर्डी स्थित सांई बाबा मंदिर में दर्शन कर लौटेंगे। इस पदयात्रा में 90 भक्त शामिल है। इनमें 72 पदयात्री है। हर साल पदयात्रा 20 दिनों की होती थी ,लेकिन कोरोना महामारी की वजह से यात्रा को 7 दिनों में खत्म किया जाएगा। नए साल के पहले दिन पटपड़ा में मनोकामना पूर्ण महादेव भगवान शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ धाम पटपड़ा में भक्तों की भीड़ रही। पूजन पाठ ,महाआरती हवन कुंड में आहुति अर्पित कर सुख शांति और समृद्धि की कामना की।गोरखनाथ समिति पटपड़ा के द्वारा राम खिचड़ी का भंडारा किया गया। भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस दौरान गुरु गोरखनाथ नाथ संप्रदाय विकास संगठन मध्य प्रदेश के प्रदेश मंत्री और गोरखनाथ मंदिर के पुजारी बुद्धनाथ विक्की चौहान छिंदवाड़ा जिला अध्यक्ष जितेंद्र नाथ चौहान जिला मंत्री संतोष चौहान , मंदिर के पंडा दिनेश धुर्वे ,तिज्जू लाल निकोसे एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। नए वर्ष में संकल्प लेते मोक्षधाम में पौधा रोपण किया गया। युवाओं के एक गु्रप ने निजी लॉन में नव वर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया। मोरडोंगरी के पास जिलेहरी घाट में बडी संख्या में लोग पहुंचे। परासिया, छिंदवाडा, जामई, उमरेठ से युवाओं की टोली यहां पहुंची।

