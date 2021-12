80 लाख का पंचायत भवन बनाया , पर पानी बह रहा सडक़ पर

जनपद पंचायत का नवीन भवन बनकर तैयार है । भवन निर्माण पर लगभग 80 लाख रूपए व्यय किए गए है, लेकिन पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी सडक़ पर बहता है जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है।

छिन्दवाड़ा/परासिया. जनपद पंचायत का नवीन भवन बनकर तैयार है । भवन निर्माण पर लगभग 80 लाख रूपए व्यय किए गएहै, लेकिन नवीन भवन में पानी निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी सडक़ पर बहता है जिससे आम लोगों को परेशानी हो रही है। गौरतलब है कि इस भवन से होकर निर्वाचन कार्यालय, ग्रामीण विकास विभाग कार्यालय, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग तथा ब्लाक कालोनी का रास्ता जाता है । पानी की वजह से मार्ग में कीचड हो रहा है। लोगों का कहना है कि जनपद पंचायत में लगभग दो दर्जन इंजीनियर कार्यरत है इसके बाद भी पानी निकासी का इंतजाम नहीं किया जाना आश्चर्यजनक है। ठेकेदार ने भवन से सटकर पाइप बाहर निकाल कर छोड दिया है जिससे पानी बहकर मार्ग पर आ रहा है। सुपरवाइजर का कहना है कि नक्शे के अनुसार कार्य किया गया है। जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष श्याम साहू का कहना है कि यह पानी तहसील कार्यालय परिसर पहुंच रहा है जिससे अधिवक्ताओं एवं पक्षकारों को असुविधा हो रही है। पाइपलाइन: ग्राम पंचायत डुंगरिया नंबर 5 पनारा में नल जल योजना के तहत पाइप लाइन डालने का कार्य प्रारंभ हो चुका है , परंतु शिव मंदिर डब्ल्यूसीएल के पावर हाउस के पास पाइर निर्धा ि है, पर मजदूर एक से डेढ़ फीट पर पाइप डाल रहे है। रोड क्रॉसिंग में भी एक से डेढ़ फीट गड्ढा कर पाइप डाला जा रहा है। कम गहराई पर पाइप डाले जा रहे है। ऊपर से वाहन गुजरने पर ही पाइप टूट सकते हैं। उन्होंने जिम्मेदारों से ध्यान देने की मांग की है।

80 lakhs Panchayat building was built, but water is flowing on the road