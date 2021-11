अमरवाड़ा थाना अंतर्गत पौनार में बुधवार को अकरम अंसारी के खेत में रखी मक्का की फसल में आग लग गई। करीब एक लाख कीमत की मक्का जल गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। अंसारी की सूचना पर फ ायर बिग्रेड के साथ पप्पू डेहरिया और कत्थक लाल मौके पर पहुंचे। हालांकि तब तक ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया।

A fire broke out in a heap of corn kept in the field