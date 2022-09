हाईवे किनारे छह हजार वर्ग फीट जमीन पर कब्जा कर बना लिया मकान

जुन्नारदेव में जाकिर उर्फ जफ्फू कबाड़ी ने हाइवे किनारे करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर पक्का मकान खड़ा कर लिया। प्रशासन ने एंटी माफि या अभियान के अंतर्गत दातलावादी में हाइवे किनारे वार्ड 18 में शासन की भूमि पर किए गए इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। जाकिर कबाड़ी के खिलाफ जुन्नारदेव थाने में चोरी मारपीट,एक्सीडेंट की धाराओं में मामले दर्ज है।

छिन्दवाड़ा/ जुन्नारदेव. जुन्नारदेव में जाकिर उर्फ जफ्फू कबाड़ी ने हाइवे किनारे करोड़ों की जमीन पर कब्जा कर पक्का मकान खड़ा कर लिया। प्रशासन ने एंटी माफि या अभियान के अंतर्गत दातलावादी में हाइवे किनारे वार्ड 18 में शासन की भूमि पर किए गए इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। जाकिर उर्फ जफ्फू कबाड़ी के खिलाफ जुन्नारदेव थाने में चोरी मारपीट,एक्सीडेंट की धाराओं में मामले दर्ज है। एसडीएम मधुवंत राव धुर्वे ने बताया इसने 06 हजार वर्ग फीट सरकारी भूमि पर कब्जा कर मकान निर्माण करा लिया था। बुधवार को 2 जेसीबी की सहायता से पक्के निर्माण को जमींदोज कर दिया गया। अतिक्रमण हटाने के दौरान बड़ी संख्या में भीड़ हो गए। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस भी मौके पर मौजूद रही। लोगों का कहना है कि सरकारी जमीन पर सभी अतिक्रमण हटाए जएं। कार्रवाई के दौरान तहसीलदार रेखा देशमुख,एसडीओपी केके अवस्थी ,टीआई बृजेश मिश्रा,तामिया पुलिस थाना प्रभारी प्रीतम सिंह तिलगाम, नवेगांव पुलिस थाना प्रभारी अभिषेक उपाध्याय, दमुआ टीआई ओमेश मार्को ,डुंगरिया पुलिस चौकी प्रभारी सुरेन्द्र प्रताप यादव, अंबाडा पुलिस चौकी प्रभारी दीपा ठाकुर, राजस्व निरीक्षक एमआर कुमरे, पटवारी सहित सरकारी कर्मचारी मौजूद रहे। परासिया में भी कार्रवाई: नगर के मुख्य मार्ग पर अवैध रूप से बनी ज्वेलरी की दुकान को प्रशासन ने बुधवार दोपहर जेसीबी की सहायता से हटा दिया। जानकारी अनुसार किराएदार द्वारा मकान खाली नहीं करने पर मकान मालिक ने इसकी शिकायत की थी । नगरपालिका ने इसे अवैध निर्माण मानते हुए प्रशासन को पत्र लिखा। अनुविभागीय राजस्व अधिकारी एवं पुलिस बल के सहयोग से निर्माण को हटाया गया।

A house built by occupying six thousand square feet of land on the highway