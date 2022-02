तीन एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा कर बना लिया मकान

जुन्नारदेव सिद्ध बाबा की टेकड़ी के पास तीन एकड़ सरकारी जमीन पर एक शख्स ने अवैध कब्जा कर मकान खड़ा कर लिया। दो साल पहले किए गए कब्जे को प्रशासन ने मंगलवार को हटा दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि खजरी रोड , मझरी, विशाला में भी बड़े पैमाने पर अतिक्रमणकारी काबिज है। इन सभी को हटाया जाए। पटवारी वीरेंद्र इन्दुलकर से मिली जानकारी के अनुसार सिद्ध बाबा टेकरी के पास प्रसादी ने दो साल पहले तीन एकड़ सरकारी भूमि पर फेंसिंग लगाकर मकान निर्माण कर लिया था।

छिन्दवाड़ा/ जुन्नारदेव. सिद्ध बाबा की टेकड़ी के पास तीन एकड़ सरकारी जमीन पर एक शख्स ने अवैध कब्जा कर मकान खड़ा कर लिया। दो साल पहले किए गए कब्जे को प्रशासन ने मंगलवार को हटा दिया। मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि खजरी रोड , मझरी, विशाला में भी बड़े पैमाने पर अतिक्रमणकारी काबिज है। इन सभी को हटाया जाए।पटवारी वीरेंद्र इन्दुलकर से मिली जानकारी के अनुसार सिद्ध बाबा टेकरी के पास गंगोत्री पति प्रसादी ने दो साल पहले तीन एकड़ सरकारी भूमि पर फेंसिंग लगाकर मकान निर्माण कर लिया था। राजस्व अमला एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से अवैध कब्जा हटाया गया। कार्रवाई के दौरान पटवारी इंदुलकर, आरक्षक चंद्र किशोर सूर्यवंशी कोटवार ऋषि पाटिल, विनोद बरखाने मौजूद रहे। क्षेत्र की जनता ने नगर में खजरी रोड , मझरी, विशाला की सरकारी भूमि पर लगातार किए जा रहे अतिक्रमण को हटाने की मांग भी की। कोठे में लगी आग: ग्राम खैरीपेका में मंगलवार सुबह आग से किसान बालकृष्ण लालाजी डोबले का खेत का कोठा सहित दो गाय और अन्य सामान जल कर राख हो गया।आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। आग की लपटें समीप स्थित गोपाल नत्थू डोबले के कोठे तक पहुंच गई। जिससे कोठे में रखा कृषि सामान जलकर राख हो गया। आग की सूचना डायल 100 सहित फयर ब्रिगेड को दी गयी। ब्रिगेड को आग पर काबू पाने में मशक्कत करनी पड़ी। पटवारी व पुलिस ने अलग-अलगा पंचनामा कार्रवाई की है। पटवारी व पुलिस ने अलग-अलगा पंचनामा कार्रवाई की है। ग्रामीणों ने बताया कि आग से भारी मात्रा में नुकसान हुआ है। प्रशासन को तत्काल दोनों किसानों को समुचित मुआवजा देना चाहिए।

A house built by occupying three acres of government land