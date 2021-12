एक रैली ऐसी भी, रास्ते में मिले कचरे को बैगों में भरते चले

स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पालिका परिषद जुन्नारदेव द्वारा शहर में रैली निकाली गई। इसमें पालिका कर्मचारी, एनसीसी कैडेट ,स्कूली छात्र शामिल थे। रैली हॉस्पिटल से मार्केट , गांधी चौक व प्रमुख रास्तों से निकली। रास्ते में मिले कचरे को बैग मे रखते गए। नगर वासियों को जागरूक करने स्वच्छता संबंधी नारे लगाए गए ।

छिन्दवाड़ा/जुन्नारदेव . स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर पालिका परिषद जुन्नारदेव द्वारा शहर में रैली निकाली गई। इसमें पालिका कर्मचारी, एनसीसी कैडेट ,स्कूली छात्र शामिल थे। रैली हॉस्पिटल से मार्केट , गांधी चौक व प्रमुख रास्तों से निकली। रास्ते में मिले कचरे को बैग मे रखते गए। साथ ही नगर वासियों को जागरूक करने स्वच्छता संबंधी नारे लगाए गए । रैली को नगर पालिका अध्यक्ष पुष्पा रमेश साहू ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया । ब्रांड एंबेसडर प्रो.आरडी वाडीवा,जीएस खान एवं नगरपालिका के कर्मचारी स्वच्छता मिशन से जुड़ी हुई डिवाइन की टीम भी उपस्थित रही।रैली निकाली, स्वच्छता की शपथ दिलाई । चांद में स्वच्छता अभियान के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के लिए शनिवार को नगर में रैली का आयोजन किया गया।इस मौके पर सिविक रिसोर्स मैनेजमेंट की ओर से नगर परिषद में कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। रैली के दौरान लोगों ने रोड में पड़े कचरे को एकत्रित कर नगर परिषद के कचरा वाहन में डाला । आसपास की साफ.सफाई एवं गलियों, मोहल्लों ,सडक़ों को साफ रखने का संदेश दिया गया। स्वच्छता की शपथ दिलाई । नगर परिषद में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर परिषद सीएमओ दिशा डेहरिया , ब्रांड एम्बेसडर ऋषि वैष्णव ,मोनू साहू , बनवारी माहोरे ,पूर्व अध्यक्ष भारती वैष्णव ,रागिनी सिन्हा,वर्षा बर्मन, डॉ मधुर जैन ,हरिनारायण शर्मा ,उपयंत्री जोतेश मंडाले ,लेखापाल रामनारायण नामदेव सहित स्कूली बच्चे समस्त सफाई कर्मी उपस्थित रहे । भाजपा मंडल बोरगांव के पदाधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस सुशासन दिवस के रुप में मनाया। वक्ताओं ने भाजपा को मजबूत करने में वाजपेयी के योगदान पर प्रकाश डाला।

