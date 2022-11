आबादी के पास तीन शावकों के साथ नजर आई बाघिन

इलाके के माहुलझिर- पुरतला के बीच मनकवाड़ा रोड पर शनिवार रात एक बाघिन व तीन शावकों की चहलकदमी की खबर से लोग भयभीत हैं। जानकारी के अनुसार झिरपा निवासी देवेंद्र ठाकुर रात में अपने परिवार के साथ घर लौट रहे थे । उन्हे सडक़ किनारे बाघिन और उसके 3 शावक नजर आए। उन्होंने तुरंत ही ग्रामीणों को जानकारी दी व सतर्कता बरतने को कहा।

छिन्दवाड़ा/डुंगरिया. इलाके के माहुलझिर- पुरतला के बीच मनकवाड़ा रोड पर शनिवार रात एक बाघिन व तीन शावकों की चहलकदमी की खबर से लोग भयभीत हैं। जानकारी के अनुसार झिरपा निवासी देवेंद्र ठाकुर रात में अपने परिवार के साथ घर लौट रहे थे । उन्हे सडक़ किनारे बाघिन और उसके 3 शावक नजर आए। । उन्होंने तुरंत ही ग्रामीणों को जानकारी दी व सतर्कता बरतने को कहा। झिरपा चांवलपानी का माहुलझिर पुरतला इलाका सतपुड़ा टाइगर रिजर्व से सटा है। शावकों के साथ बाघिन के मूवमेंट का वीडियो भी सामने आया है। लोगों ने कहा है कि वन विभाग को जंगल से सटे ग्रामों में मुनादी करानी चाहिए। जिससे लोग सतर्क रहें। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व की टीम को भी सूचित किया जाना चाहिए। रामाकोना में रविवार को एक मृत गाय को पंचायत कर्मचारियों ने सडक़ किनारे फेंक दिया। ग्रामीणों ने सरपंच, सचिव पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए रोष जाहिर किया है। जानकारी मिलने पर राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जेसीबी बुलवाकर मृत गाय का विधि विधान के साथ मोक्ष धाम में अंतिम संस्कार कराया। पंचायत इंस्पेक्टर घनश्याम डेहरिया को कॉल किया पर संपर्क नहीं हो सका। सरपंच से बात करने पर उन्होंने कहा रविवार होने के कारण कर्मचारी नहीं हैं। आप ही अंतिम संस्कार करवा दे । उसका पैसा दे दिया जाएगा। उनके जबाव से बजरंग दल के राज ठाकुर व कार्यकर्ताओं में रोष व्याप्त है ।नगर पालिका अध्यक्ष सुरेखा डागा ने सफाई कर्मचारियों के साथ चर्चा करते हुए नगर को साफ-स्वच्छ बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश दिए। साथ ही सफाई कामगारों की समस्या भी सुनी । डागा ने कहा कि सफाई कामगारों की समस्याओं को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने नगर को साफ, स्वच्छ सुंदर बनाने में नगर वासियों से सहयोग की अपील की।

A tigress was seen with three cubs near the population