साढू से मिलने आए युवक की डूबने से मौत

पुलिस चौकी अंबाड़ा क्षेत्र के मोरकुंड में बने मंगलझीरी तालाब में युवक अशोक यादव की डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अशोक अपने साढ़ू से मिलने आया था। पास ही तालाब मेें नहाते समय गहरे पानी में चला गया। तैरना नहीं आने से डूबने से उसकी मौत हो गई।

A young man who came to meet his brother-in-law died due to drowning