Accident, death of three: महादेव मेला जाते समय हादसा, तीन की मौत, एक घायल

महादेव मेले में चौरागढ़ जा रहे महाराष्ट्र के यात्रियों की कार सोमवार सुबह झिरी घाट में अनियंत्रित होकर एक दीवार से टकरा गई। हादसे में तीन यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई व एक घायल हो गया।

छिंदवाड़ा/दमुआ. महाशिवरात्रि मेले में चौरागढ़ जा रहे महाराष्ट्र के यात्रियों की कार सोमवार सुबह झिरी घाट में अनियंत्रित होकर एक दीवार से टकरा गई। हादसे में तीन यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई व एक घायल हो गया। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए । शवों को बाहर निकालने के लिए कार का गेट गैसकटर से काटना पड़ा।

Accident while going to Mahadev