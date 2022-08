जनपद की पहली बैठक में ही एक्शन,गड़बड़ी की जांच के निर्देश

जनपद पंचायत चौरई में पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद अध्यक्ष सरोज राधेश्याम रघुवंशी और उपाध्यक्ष शैलकुमारी कमलेश वर्मा एक्शन में नजर आईं । अधिकारियों की बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा की। पीएचई द्वारा जल जीवन मिशन में स्कूलों एवं आंगनबाडिय़ों में पेयजल उपलब्धता में अनियमितता की शिकायत पर एसडीओ को जांच करने के निर्देश दिए। स्कूल शिक्षा के स्थानांतरित शिक्षकों को तत्काल भारमुक्त करने के निर्देश दिए।

छिन्दवाड़ा/चौरई . जनपद पंचायत चौरई में पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद अध्यक्ष सरोज राधेश्याम रघुवंशी और उपाध्यक्ष शैलकुमारी कमलेश वर्मा एक्शन में नजर आईं । सभागार में विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों की बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा की। पीएचई द्वारा जल जीवन मिशन में स्कूलों एवं आंगनबाडिय़ों में पेयजल उपलब्धता को लेकर कराये जा रहे कार्यों में अनियमितता की शिकायत पर आरईएस एसडीओ को जांच करने के निर्देश दिए। स्कूल शिक्षा के स्थानांतरित शिक्षकों को तत्काल भारमुक्त करने के निर्देश दिए। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को समय पर कार्यालय पहुंचने को कहा। समय समय पर निरीक्षण भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष और जनपद सदस्य करेंगे। बैठक के अंत में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने अधिकारियों से कहा कि जनहित के कार्यों में कोई लापरवाही नहीं की जाए। काम के लिए आने वाली जनता को कोई असुविधा न हों इसका ख्याल रखा जाए । पंचायत स्तर पर चल रहे कार्य भी समय सीमा में पूर्ण किए जाएं। निष्पक्ष कार्रवाई की मांग:गुटेरा गांव में 4 अगस्त को बिजली पोल पर काम करते समय करंट लगने से आउटसोर्स हेल्पर संतोष ताराम की मृत्यु पर साथी कर्मचारियों ने आक्रोश जताते हुए निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि आउटसोर्स कर्मचारियों से दूसरे काम कराना रोका जाए। आउटसोर्स कर्मचारी संघ के पदाधिकारी आशीष वर्मा ,कमलेश पाटील ,श्रीओम ,शैलेंद्र, मिथिलेश सूर्यवंशी ,दीपक सराठे ने बताया जो आउटसोर्स कर्मचारी लाइन हेल्पर का कार्य करते हैं उन्हें फील्ड में पोल पर चढ़ा कर काम करवाया जा रहा है । यहीं नहीं कंप्यूटर ऑपरेटर को भी फील्ड में भेजा जा रहा है । इसके पूर्व भूडकुम तथा पांडुरना डिवीजन में कंप्यूटर ऑपरेटर को फील्ड में क्यूआर कोड के लिए भेजा गया था। दुर्घटना होने से उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने विक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से यूनिफॉर्म , सुरक्षा उपकरण कर्मचारियों को उपलब्ध कराने की मांग की है। साथ ही घटना में दोषी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से निलंम्बिन करने ,मीटर रीडिंग का काम वापस लेने की की मांग की है।

Action in the first meeting of the district, instructions for investigation of disturbances