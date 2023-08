अधूरे आंगनबाड़ी भवनों के लिए जिम्मेदारों पर हो कार्रवाई

ग्राम पलटवाडा, उमरेठ, अपतरा, छिंदा, झुर्रेमाल, भाजीपानी, तेंदूखेडा एवं अन्य ग्राम पंचायतों में आंगनबाडी भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की गई थी।सभी ग्राम पंचायतों में आंगनबाडी निर्माण में वित्तीय और तकनीकी अनियमिताएं हुई । कई स्थानों पर कार्य से अधिक राशि निकाल ली गई है। जनपद पंचायत ने अधूरे आंगनबाडी भवन निर्माण कार्य की विस्तृत जांच कराने और संबंधित से रिकवरी कराने का प्रस्ताव लिया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

Action should be taken against those responsible for incomplete Anganwadi buildings