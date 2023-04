आदि शंकराचार्य ने राष्ट्र को एक सूत्र में बांधा

Submitted by:

जन अभियान परिषद मोहखेड़ की ओर से जनपद सभाकक्ष में आदि शंकराचार्य की जयंती एकात्म पर्व के रूप में मनाई। अतिथियों ने आदि शंकराचार्य के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित किए। मेंटर कैलाश सोनेवार ने शंकराचार्य का जीवन परिचय , उनके दर्शन, पीठों की स्थापना, भारत को एक सूत्र में बांधने का महती कार्य, प्रकृति रक्षा, राष्ट्रधर्म, संस्कृति संरक्षण के बारे में विस्तार से जानकारी दी।

Adi Shankaracharya tied the nation in one thread