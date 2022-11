चक्काजाम के लिए मजबूर नहीं करे प्रशासन-विधायक

विधायक विजय चौरे ने कहा है कि बिजली विभाग की मनमानी नहीं चलेगी। किसानों को सिंचाई के लिए पूरी बिजली मिलनी चाहिए। समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो क्षेत्र की शांति व्यवस्था बिगडऩे की आशंका है। यदि सात दिन में किसानों की समस्या को हल नहीं किया जाता है तो चक्का जाम किया जाएगा।

