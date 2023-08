अधिवक्ताओं ने किया सौंसर को पांढुर्ना में शामिल करने का विरोध

Submitted by:

तहसील अधिवक्ता संघ ने सौंसर को छिंदवाड़ा से हटा कर नए जिले पांढुर्ना में शामिल करने का विरोध किया है। अधिवक्ता संघ ने मंगलवार को न्यायालय परिसर से रैली निकाली और राज्यपाल के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। तहसील अधिवक्ता संघ ने अधिसूचना को ही निरस्त किए जाने की मांग की।

Advocates opposed the inclusion of Saunsar in Pandhurna.