50 साल बाद फिर लगी आरडी हाईस्कूल में 1989 बैच की क्लास

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना. आरडी हाईस्कूल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को वातावरण अलग ही था। यहां कक्षाओं में अंकल -आंटी बन चुके उम्रदराज छात्र-छात्रा बनकर बैठे हुए थे। सेवानिवृत्त शिक्षक उन्हें पढ़ा रहे थे। 50 वर्षों बाद 1989 की बैच को एक बार फिर कक्षाओं में पाकर शिक्षक बहुत उत्साहित और आनंद में नजर आए। दरअसल विद्यालय में 1989 बैच के छात्र-छात्राओं ने सम्मेलन आयोजित कर पुरानी यादों का ताजा किया। इस मौके पर सभी छात्र छात्राओं ने उपस्थित गुरूजनों को शॉल श्रीफल देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। रियूनियन बैच 1989 के छात्र-छात्राओं ने मिलकर एक बार फिर स्कूल की यादें ताजा करने के लिए यह आयोजन रखा था।इस कार्यक्रम को और ज्यादा यादगार बनाने के लिए दूर-दूर से मित्र मंडली पांढुर्ना पहुंचे थे। कनाडा से शरद उपासराव कोल्हे, मुंबई से सोनल बोकड़े, पूर्वी शाह, रितु अरोरा, आसाम से सरिता सांबारे और अन्य पहुंचे थे। स्कूल में आयोजन के बाद सभी पूर्व छात्र-छात्राओं ने हॉटल आदित्य में मिलन समारोह आयोजित किया।यहां पारिवारिक कार्यक्रम में सभी ने मंच पर अपने बारे में अपने मित्रों को जानकारी दी। इधर अमरवाड़ा में कौशल एवं उद्यमिता विकास संस्थान और नाबार्ड की ओर से आयोजित इलेक्ट्रीशियन, राजमिस्त्री, कॉल सेंटर मैनेजमेंट एवं सिलाई मशीन ऑपरेटर प्रशिक्षण का समापन हुआ। प्रशिक्षणार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। प्रमाणपत्र, टूल किट ,सेफ्टी किट व अन्य सामग्रियां प्रदान की गई। प्रोजेक्ट ऑफीसर राजकमल जैन ने बताया समारोह जनपद पंचायत सीईओ एम.आर. मेहरा , कॉलेज के वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. आर. एन. झारिया डॉ. जितेंद्र झरबड़े नगर पालिका योजना प्रभारी मनोज जैन , महेंद्र कटियार, सेल्स मैनेजर नरेंद्र सिंह ठाकुर संस्था प्राचार्या संगीता मूलकलवार की उपस्थिति में हुआ।

After 50 years, class of 1989 batch started again in RD High School