आखिर एक साल बाद हुई शिकायतों की समीक्षा, महिला को मिली पेंशन

छिन्दवाड़ा/ पांढुर्ना. सरकारी कामकाज की गति ऐसी है कि कछुआ भी शरमा जाए। एक साल पहले अनुश्रवण शिविर में मिली शिकायतों व समस्याओं की समीक्षा मंगलवार को जनपद पंचायत सभाकक्ष में हुई। यदि अनुश्रवण शिविर के एक माह बाद ही समीक्षा हो जाती तो एक जरूरतमंद महिला को पेंशन भी शुरु हो जाती। आखिर एक साल उसे इंतजार करना पड़ा। देरी पर मात्र कर्मचारियों को फटकार मिली। तहसीलदार छवि पंत व सीईओ ललित चौधरी ने पटवारियों व सचिवों से समस्याओं के निराकरण के बारे में पूछा। लापरवाही करने वाले सचिवों को फ टकार लगाई। आज की स्थिति में सही जानकारी मांगी। इस दौरान ग्रामपंचायतछाबड़ी की महिला के पेंशन के आवेदन को सही पाया गया । उसके दस्तावेज पूरे कर पेंशन की समस्या का बैठक में ही निराकरण किया। चौधरी ने बताया महिला ने साल भर पहले आवेदन किया तब उसके पास गरीबी रेखा का कॉर्ड नहीं था। अब सभी दस्तावेज उपलब्ध है । इस आधार पर उसे पेंशन योजना का लाभ दिया जाएगा। संकल्प लिया: शासकीय महाविद्यालय बिछुआ की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के शिविर में पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। मुख्य अतिथि रेंजर डॉ. बलवंत सिंह केसवाल ,एम एस मरावी ,प्राचार्य डॉक्टर आरपी यादव थे। मरावी ने कहा की सभी को अनिवार्य रूप से पौधे लगा कर संरक्षण भी करना चाहिए। डॉ. केसवाल ने कहा प्लास्टिक का उपयोग कम करें । यह बहुत घातक हैं। कार्यक्रम अधिकारी डॉ नवीन चौरसिया ने बताया पर्यावरण संरक्षण विषय पर नारा लेखन,निबंध, स्लोगन व पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता आयोजित की गई। नारा लेखन में प्रथम अंत कुमारी धुर्वे,द्वितीय संध्या पवार, तृतीय नीता उईके रही। पोस्टर में प्रथम गीता खापरे ,द्वितीय गायत्री मिनोटे ,तृतीय संध्या मनमोड़े । निबंध में प्रथम कीर्ति मांडेकर ,द्वितीय गीता खापरे तृतीय अश्विनी मिनोटे रही। शासकीय एकीकृत माध्यमिक शाला झामटा से प्रधान पाठक शरद कुमार गडकरी सहित स्टाफ ने सहयोग किया।

