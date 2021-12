ग्राम पंचायत पारडसिंगा के वार्ड 19 में एक साल से खराब हैंडपंप से पानी मिलने से लोगों को राहत मिली है। एक साल से खराब हैंडपंप को सुधरवाने के लिए कई बार वार्ड वासियों ने ग्राम पंचायत के सचिव से शिकायत की, लेकिन हैंडपंप को सुधारा नहीं जा सका। बंद हैंडपंप के बारे में पत्रिका में खबर छपने के दूसरे दिन ही सौंसर पीएचई विभाग के कर्मचारी मौके पर आए और हैंडपंप को सुधार दिया।

After a year, the hand pump again started spewing water