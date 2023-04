आखिर चेते जिम्मेदार ,अब नहीं गिरेगा कोई

सारोठ में हैडपंपों के पास खुले पड़े सोख्ता गड्ढों को पक्का कराने का काम शुरू हो गया है। इस सम्बन्ध में १९ अप्रेल को पत्रिका में समाचार प्रकाशन के बाद ग्राम पंचायत प्रशासन चेता और काम शुरू कराया। अब यहां कच्चे गड्ढों के चारों ओर पक्का निर्माण कर इन्हें ढंकने के लिए चैम्बर काम काम कराया जा रहा है।

After all, everyone is responsible, now no one will fall