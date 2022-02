आखिर दो विधायकों को क्यों चलना पड़ा 12 किमी पैदल

जब आवागमन के लिए सडक़ ही नहीं हो तो फिर सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा। नोनछापर के ग्रामीण अपनी पीड़ा प्रशासन को भी कई बार बता चुके हैं। यह इलाका दो विधानसभा क्षेत्र में बंटा है। ग्रामीणों के समर्थन में सौंसर विधायक विजय चौरे, पांढुर्ना विधायक निलेश उइके ने कच्चे रास्ते पर 12 किमी की पदयात्रा निकाल कर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया। नोनछापर के लोग मुख्य मार्ग तंसरा घोघरी तक पहाड़ों के बीच पथरीले रास्ते से आते जाते हैं।

छिन्दवाड़ा/हिवरावासुदेव. जब आवागमन के लिए सडक़ ही नहीं हो तो फिर सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा। नोनछापर के ग्रामीण अपनी पीड़ा प्रशासन को भी कई बार बता चुके हैं। यह इलाका दो विधानसभा क्षेत्र में बंटा है। ग्रामीणों के समर्थन में सौंसर विधायक विजय चौरे, पांढुर्ना विधायक निलेश उइके ने कच्चे रास्ते पर १२ किमी की पदयात्रा निकाल कर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया। नोनछापर के लोग मुख्य मार्ग तंसरा घोघरी तक पहाड़ों के बीच पथरीले रास्ते से आते जाते हैं। युवा नेताओं ने नोनछापर को पक्की सडक़ से जाडऩे, छिंदबोह पंचायत को पांढुर्ना तहसील से अलग कर मोहखेड़ से जोडऩे, वर्तमान थाना क्षेत्र लावाघोघरी से अलग कर उमरानाला चौकी थाना मोहखेड़ मेें जोड़ा जाने सहित माध्यमिक स्कूल एवं आंगनबाड़ी भवन निर्माण की मांग की। इस मांग को लेकर बुधवार को पदयात्रा निकाली गई। १२ किलोमीटर की पदयात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सौंसर विधायक विजय चौरे, पांढुर्ना विधायक निलेश उइके के साथ जनता से सम्पर्क किया। इस दौरान कांग्रेस नेता महमूद खान सोपान कोहले, अनवार खान, संजय कोलहटकर, राजू वाडीवा, विलास सेलुकर, राम विश्वकर्मा, पंकज वांधे, सुरेश वांधे, अध्यक्ष पप्पू शर्मा, सुजीत चेडगे मौजूद थे। ग्राम नोनीछापर से तंसरा माल तक लोगों से सम्पर्क किया। तंसरा माल में आयोजित सभा को विधायक सहित नेताओं ने संबोधित किया। इस मौके पर राजा खान, रोहित वाडिवा, अजय वाडीवा, अभय बनके, सुनील सवाय, फैजान खान, राहुल सहारे, नूर मोहम्मद, भारत शीलू, जोहरलाल सिलू, गोपी सीलू, जयसिंह सीलू, राजू सीलू, कासीराम चंगरी, बबलू बनके , सुधाकर सिलू, चेतराम सीलू, शिवराम सीलू, मधुकर सीलू, दिनेश सिलू, मदन सिलुए सहित ग्रामीण मौजूद रहे।

After all, why two MLAs had to walk 12 km