चार माह बाद ही शादी टूटने के कगार पर

छिन्दवाड़ा/परासिया. परिवार परामर्श केंद्र में एक प्रकरण में स्थानीय निवासी परिवार की इंजीनियर बेटी का सामाजिक ढंग से चार माह पूर्व विवाह हुआ था। पति पेशे से डाक्टर है। पत्नी ने बताया कि शादी के पूर्व लडक़े वालों ने कहा कि हम हल्दी का टीका लगाकर ही शादी करने को तैयार हैं । फि र अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की बात रखी। वैवाहिक प्रक्रिया के दरम्यान उसके पिता की ह्रदयाघात से मृत्यु हो गई। शादी के डेढ़ माह तक वह ससुराल में रही उसने आरोप लगाया कि सास -ससुर और पति उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताडि़त करते रहे। उन्होंने 5 लाख रुपए की मांग की है। दूसरी ओर पति और उसके पिता ने अपनी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को स्पष्ट कर आरोपों को गलत बताया। समझाने के बाद भी पत्नी, पति के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। समझौते की गुंजाइश नहीं होने पर उन्हें न्यायालय जाने की सलाह दी गई।एक अन्य प्रकरण में पति ने बताया कि पत्नी जान देने की धमकी देती है । ससुर पत्नी की धमकी के कारण उसे नहीं ले जाना चाहते हैं । उन्हें सोच विचार के लिए अगली पेशी दी गई। एक मामले में दो बच्चियों की मां ने परामर्श केंद्र में आवेदन लगाया कि पति ट्रेक्टर चलाता है । उसने अन्य महिला से संबंध बना लिया तथा उससे एक बेटा भी है । पति -पत्नी को साथ में रखने के लिए तैयार है ,परन्तु पत्नी किसी भी परिस्थिति में साथ नहीं रहना चाहती । समझौते की कोई गुंजाइश नहीं होने के कारण उन्हें न्यायालय जाने की सलाह दी गयी। शेष प्रकरणों में एक पक्ष उपस्थित होने से उन्हें अगली पेशी दी गयी। । केन्द्र में डीएसपी अनिल कुमार शुक्ल, सलाहकार के पी पांडे, डीके सेन, जेठूलाल सोनी, चित्रा विश्वकर्मा,सुशीला झाड़े एवं डेस्क प्रभारी वंदना वघेल ने प्रकरणों की सुनवाई की।

After four months, marriage is on the verge of breaking up.