नशा छोड़ा तो फिर खुशहाल हुआ दांपत्य जीवन

परिवार परामर्श केन्द्र में अधिकांश मामलों में शराब, नशा के कारण दांपत्य जीवन में दरार आती है। परिवार बिखर जाता है। इसी तरह के एक मामले में काउंसलरों की समझाइश के बाद पति ने शराब पीना छोड़ दिया। पत्नी उसके साथ खुशी-खुशी घर गई।

After giving up the addiction, the married life became happy again.