कोरोना से बचाव के लिए प्रशासन १०० फीसदी वैक्सीनेशन में जुटा हुआ है। वंचित लोगों को तलाश कर टीके लगाए जा रहे हैं। टीम राहगीरों से भी पूछ कर टीके लगा रही है। नर्स प्रियंका बोरकर ने बोरकर ने बताया खोरी डैम के पास दो लोग काम करते हुए दिखे । उनके टीके नहीं लगे थे। दोनों के टीके लगाए गए।

After reaching the dam, the workers got the vaccine